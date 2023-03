Casting. Des figurants recherchés pour une série documentaire au Mont Saint-Michel

"L'Europe des merveilles", c'est le nom d'une nouvelle série documentaire que va réaliser Canal Plus. L'objectif de la chaîne cryptée est de raconter l'histoire de la construction des monuments célèbres. C'est l'acteur André Dussolier qui prêtera sa voix.

Pour l'épisode au Mont Saint-Michel, le directeur de casting recherche des figurants, des hommes uniquement, de tout type de profil et âgés entre 25 et 60 ans. Il ne faut pas de tatouages ni de piercings visibles. Différents rôles sont à pourvoir : moines, pèlerins, soldat ou prisonnier. Le tournage aura lieu au Mont-Saint-Michel, mais aussi à Genêts, Hambye et la Lucerne-d'Outremer, du mardi 9 au vendredi 12 mai.

Le producteur ne souhaite que des habitants de la région, entre Saint-Lô et Rennes. Il faut être autonome et avoir une voiture. Le tournage est défrayé et rémunéré. Pour postuler, il faut envoyer des photos, ses coordonnées, indiquer si le candidat a un véhicule, sa ville, ainsi que ses disponibilités sur les quatre jours de tournage.

Pratique. Pour postuler : casting.chengyuprod@gmail.com.