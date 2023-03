Fécamp Caux Littoral. Reprise des randonnées guidées thématiques : découvrez le programme

La saison 2023 des randonnées guidées thématiques de l'Agglomération Fécamp Caux Littoral commence le samedi 8 avril.

Vingt-sept randonnées thématiques, guidées et gratuites sont proposées, d'avril à octobre. Les thèmes abordés sont très variés et renouvelés : le patrimoine et l'histoire de la région (histoire de Ganzeville, le clos-masure, les métiers d'antan, les croyances normandes, les artistes normands ou encore les spécialités culinaires), la nature et l'environnement (nettoyage de plage, la semaine européenne du développement durable, les abeilles ou encore les pommes), mais aussi une chasse aux œufs et des quiz.

Programme

Avril

• Samedi 8 - Nettoyons et protégeons la plage (sur inscription) : Ramasser les déchets présents sur la plage, dans le cadre du programme d'animations des Espaces naturels sensibles du département de la Seine-Maritime. Départ 14 h 30, parking de la Mâture à Fécamp.

• Dimanche 9 - Chasse aux œufs : C'est la tradition et ça fait le plaisir des gourmands ! Départ 9 h 30, église d'Ancretteville-sur-Mer.

• Dimanche 30 - Les métiers d'antan : Évoquer les métiers oubliés de la campagne et des bords de mer : charron, vacher, forgeron. Départ 9 h 30, parking du château de Maniquerville.

Mai

• Dimanche 7 - Grande randonnée de 10 km : Départ 9 h 30, église d'Elétot.

• Dimanche 21 - Mai à vélo (sur inscription) : Il est proposé une balade à vélo, en plus de la marche à pied. Au programme : randonnée pédestre le matin, pause pique-nique (apporté par vos soins) et, à 14 heures, balade à vélo (2 heures) sur la Véloroute du Lin. Départ à 9 h 30, mairie de Colleville ou à 14 heures chez Coffee Bike à Fécamp.

• Dimanche 28 - Les abeilles : À l'occasion de la Fête de la nature, découvrir le monde des abeilles ! Départ 9 h 30, église de Sassetot-le-Mauconduit.

Juin

• Dimanche 4 - Retour vers les années 1980 : Évoquer les grands changements de cette époque dans tous les domaines : mode, pub, musique. Départ 9 h 30, église de Gerville.

• Dimanche 11 - Grande randonnée de 10 km : Départ 9 h 30, église de Riville.

• Dimanche 25 - Rando quiz : Tout en vous baladant, vous allez répondre à des questions de culture générale, faire appel à votre mémoire. Départ 9 h 30, mairie de Saint-Léonard.

Juillet

• Dimanche 2 - Et si la mer m'était contée (sur inscription) : Randonnée le matin, pause pique-nique (apporté par vos soins) et visite gratuite du Musée des Pêcheries à 14 heures. Départ 9 h 30, mairie de Fécamp.

• Dimanche 9 - Les falaises d'Albâtre : Zoom sur les falaises, emblématiques de notre paysage : origine, composition, vulnérabilité et dangers. Départ 9 h 30, église de Saint-Pierre-en-Port.

• Vendredi 14 - Randonnée nocturne surprise (sur inscription) : Programme surprise pour cette promenade nocturne (apporter sa lampe de poche). Départ 21 h 30, église de Criquebeuf-en-Caux.

• Dimanche 16 - Patrimoine ganzevillais : Découvrir avec Martine Queval, guide du patrimoine, le village de Ganzeville : canal de la voûte, Maison des Templiers, oppidum du Canada. Départ 9 h 30, église de Ganzeville.

• Dimanche 23 - Les célébrités, de passage, ou nées en Normandie : Une promenade pour évoquer les artistes normands et ceux qui y ont séjourné. Départ 9 h 30, mairie de Theuville-aux-Maillots.

• Vendredi 28 - Randonnée nocturne surprise (sur inscription) : Programme surprise pour cette promenade nocturne (apporter sa lampe de poche) . Départ 21 h 30, mairie de Toussaint.

• Dimanche 30 - Quiz spécialités normandes : Une balade pour éveiller vos papilles ! Départ 9 h 30, église de Froberville.

Août

• Vendredi 4 - Randonnée nocturne surprise (sur inscription) : Programme surprise pour cette promenade nocturne (apporter sa lampe de poche) . Départ 21 h 30, Vivier de Valmont.

• Dimanche 6 - Les fromages normands : Combien y en a-t-il ? AOP, AOC : de quoi parle-t-on ? Départ 9 h 30, église de Senneville-sur-Fécamp.

• Vendredi 11 - Randonnée nocturne surprise (sur inscription) : Programme surprise pour cette promenade nocturne (apporter sa lampe de poche). Départ 21 h 30, église de Tourville-les-Ifs.

• Dimanche 13 - Le clos-masure (sur inscription) : Le matin, une visite guidée d'un clos-masure, ferme spécifique du pays de Caux. Après un pique-nique (apporté par vos soins), randonnée à partir de 14 heures. Départ 9 h 30 ou 14 heures, au lieu-dit La Hêtrée à Thérouldeville.

• Dimanche 20 - Le label Grand Site de France : Treize communes du littoral travaillent à l'obtention du label Grand Site "Falaises d'Étretat-Côte d'Albâtre". En quoi consiste ce label, quels sont ses objectifs ? Départ 9 h 30, église de Vattetot-sur-Mer.

• Dimanche 27 - Balade autour des Médiévales : À l'occasion de cette balade, vous voyagerez dans le temps en allant visiter la manifestation "Les Médiévales de Thiétreville" (participation de 5 euros pour les plus de 15 ans). Départ 9 h 30, salle des fêtes de Thiergeville.

Septembre

• Dimanche 10 - Au temps de l'encre : C'est l'époque de la rentrée scolaire, vous rappelez-vous de la salle de classe, autrefois, entre craie, tablier et porte-plume ? Départ 9 h 30, église d'Epreville.

• Dimanche 24 - Semaine du développement durable : À l'occasion de la semaine du développement durable, il s'agira de parler du recyclage des déchets. Départ 9 h 30, église d'Ypreville-Biville.

Octobre

• Dimanche 1er - Les pommes : Lors de cette balade, il sera question de la pomme sous toutes ses formes, avec la visite d'une cidrerie. Départ 9 h 30, église de Contremoulins.

• Dimanche 22 - Grande randonnée de 10 km : Départ 9 h 30, parking à côté de la pharmacie des Loges.

• Dimanche 29 - Croyances normandes : Parlons des rites, des croyances et des arbres en Normandie. Départ 9 h 30, terrain de foot d'Angerville-la-Martel.

Pratique. La participation est libre et sans inscription pour la majorité des randonnées, à l'exception de huit d'entre elles. Plus d'information auprès de l'office intercommunal de tourisme de Fécamp.