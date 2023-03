Tempête Mathis. La circulation des trains interrompue sur plusieurs lignes en Normandie

Un phénomène météorologique exceptionnel, avec des prévisions de vents violents jusqu'à 100 km/h, est attendu dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 mars dans la Manche.

Prenez vos précautions !

Afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel, une interruption des circulations ferroviaires est mise en œuvre vendredi 31 mars, pour la matinée, jusqu'à 11 h 30, sur les axes Cherbourg-Lison et Granville-Lison. "Après l'accalmie, les équipes de SNCF prévoient le passage de trains de reconnaissance, afin de s'assurer de l'absence d'obstacles sur les voies, et ce avant toute reprise des circulations, indique la SNCF. La reprise du trafic dépendra des impacts de la tempête sur les voies."

Des perturbations, retards et suppressions sont à anticiper. Les voyageurs concernés sont invités à reporter leur voyage ou à vérifier les horaires de leurs trains.