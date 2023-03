Seine-Maritime. Journée mondiale de l'autisme : des stands et ateliers pour les familles touchées

Sensibiliser, c'est l'un des objectifs de la journée mondiale de l'autisme qui a lieu dimanche 2 avril. À cette occasion, le Centre ressources autisme du Rouvray a installé des stands et des ateliers mercredi 29 avril pour anticiper l'événement. "Cette journée est plutôt un prétexte pour rencontrer des professionnels, des familles et échanger sur leurs difficultés et pouvoir partager un moment de convivialité", révèle Antoine Rosier, psychiatre et médecin coordinateur du centre basé à Sotteville-lès-Rouen.

"Cette année, nous avons choisi comme thématique les particularités sensorielles"

Pour sensibiliser les personnes à l'autisme, le Centre ressources autisme a créé des ateliers bien spécifiques. "Depuis près de 15 ans, on organise des journées mondiales. Cette année, nous avons choisi comme thématique des particularités sensorielles, poursuit le psychiatre. L'idée, c'est de mieux comprendre ce qu'est la vie d'une personne avec autisme au niveau de ses perceptions auditives, olfactives, qui sont souvent très compliquées à expliquer." Selon le professionnel, "le fait d'être confronté à une difficulté à gérer plusieurs particularités sensorielles, comme filtrer les bruits parasites, ça impacte la vie quotidienne."

Mélanie Buiche est éducatrice spécialisée au Centre ressources autisme. Elle a co-pensé les ateliers avec ses collègues. "On a mis en place un parcours d'activités sensorielles pendant une heure. Il permet de rappeler que tout le monde n'a pas le même ressenti émotionnel. Les personnes atteintes du spectre autistique n'ont pas la même perception de leur environnement." Au total, 108 professionnels et particuliers se sont inscrits aux ateliers.

Des familles en recherche de réponse

"Je suis maman d'un garçon qui a été diagnostiqué ici même, au centre. Comme nous sommes restés en contact, ça permet aussi d'avoir des pistes pour le préparer à sa vie d'adulte", affirme Gaëlle Sauvage. Elle n'était pas la seule mère de famille à s'être rendue disponible pour venir à Sotteville-lès-Rouen. "Je suis moi aussi maman d'un petit garçon autiste. Je fais souvent des formations ici, donc je suis venue rencontrer des professionnels et avoir des réponses à mes questions sur la sensorialité et autres, confie Sophia Hygé. J'en ai profité pour me rendre à un stand sur les foyers pour adultes de personnes autistes et ça m'a permis d'avoir quelques réponses."

Nora Alouache, parent-ressource autiste, accompagne les familles

Nora Alouache est parent-ressources pour le Centre ressources autisme depuis 2022 : "Je suis moi-même maman d'un enfant de 12 ans avec un trouble du spectre autistique et, via un parcours de proche aidant que j'ai suivi là-bas, ce nouveau poste a émergé. Il est né d'un besoin des familles d'avoir un accompagnement plus intime avec un parent." En plus d'accompagner les familles au quotidien, "on a aussi eu l'idée de créer des cafés-rencontres parents au Havre, à Rouen et à Évreux. Entre parents, on partage notre expérience. On les organise les samedis matin, tous les deux ou trois mois, sur chaque territoire".

Pratique. Centre ressources autisme (situé au centre hospitalier du Rouvray), 4 rue Paul-Eluard à Sotteville-lès-Rouen