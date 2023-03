Alerte météo. Vents violents : la Manche placée en vigilance orange

Mathis : c'est le nom de la tempête qui fera escale dans le Cotentin et le Pas-de-Calais, entraînant des vents violents sur toute la moitié nord de la France, indique Météo France.

Le département de la Manche placé en vigilance orange vents violents

Dans la Manche, le département est placé en alerte jaune de minuit à 6 heures puis en alerte orange jusqu'à 13 heures.

En effet, la dépression qui circule provoquera des rafales de vents qui pourront aller jusqu'à 125 km/h à Saint-Germain-des-Vaux dans le Cotentin, 90 km/h dans le centre-Manche et 75 km/h à Saint-Hilaire-du-Harcouët dans le sud-Manche.

Météo France rappelle les conséquences possibles de ces vents violents : coupures de téléphone et d'électricité, endommagement des toitures et cheminées, véhicules déportés… Il est conseillé dans ces conditions de protéger sa maison et ses biens exposés au vent, de se tenir informé et de limiter ses déplacements.