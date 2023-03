Alerte météo en Normandie. Vents, orages : deux départements en vigilance jaune

L'atmosphère printanière aura été de courte durée dans la Manche et la Seine-Maritime. Une alerte est lancée pour ces deux départements jeudi 30 mars.

Une dépression qui circule d'ouest en est

Du côté de la Manche, la vigilance jaune est double : Météo France invite à la vigilance concernant les orages à partir de 20 heures et les vents à partir de 21 heures. "Un vent est en général estimé violent, donc dangereux, lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent moyen et 100 km/h en rafales dans l'intérieur des terres. Mais ce seuil varie selon les régions, il est par exemple plus élevé pour les régions littorales", détaille Météo France.

En Seine-Maritime, la vigilance jaune est de mise concernant les orages, qui devraient survenir à partir de midi.

En cause, selon Météo France, une dépression, qui se creusera dès jeudi "sur l'océan et son centre, circulant d'ouest en est, et devrait atteindre le sud des îles Britanniques jeudi soir".