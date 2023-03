Pays de Caux. Un important déploiement de forces de l'ordre et de secours attendu jeudi

Le déploiement de grande ampleur pourrait impressionner. Un exercice de sécurité civile est organisé jeudi 30 mars, près d'Yvetot, à Baons-le-Comte, entre 16 heures et minuit. Une déviation sera d'ailleurs en place sur la route départementale 240 sur ce créneau horaire.

L'exercice doit simuler un accident routier avec un grand nombre de victimes et va mobiliser un très important dispositif, prévient la préfecture : services du procureur, de l'État, de la gendarmerie, des pompiers, des Samu de Rouen et du Havre, de la cellule d'urgence médico-psychologique, du Département et des associations de sécurité civile, comme la Croix-Rouge.

Attention aux fausses informations

La préfecture insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'un exercice et invite à ne pas partager trop hâtivement des informations alarmistes sur les réseaux sociaux. Il est aussi demandé d'éviter le secteur pour ne pas gêner le bon déroulement de l'exercice.