Miss Côte d'Albâtre. Qui succédera à Sarah Honguer ?

Samedi 27 mai, Sarah Honguer, Miss Côte d'Albâtre 2022, rendra son écharpe. La nouvelle élection se déroulera au casino de Fécamp, partenaire de l'événement.

Pour être candidate, il n'y a pas de critères de taille, ni de physique. "Il faut juste être âgée de 16 à 26 ans, précise Marie-Christine Carliez, présidente d'Artistes et Modèles en Seine. Il faut résider dans le secteur géographique de la Côte d'Albâtre, qui s'étend de Dieppe au Havre."

La Miss élue et ses dauphines auront pour tâche de participer aux événements de la région, des soirées caritatives (pour Bouchons 276 ou la SPA) et des défilés pour les créatrices normandes.

En 2022, c'est donc Sarah Honguer qui avait pu enfiler l'écharpe de Miss Côte d'Albâtre. Âgée de 17 ans au moment de son sacre, la jeune femme est originaire de Sainte-Adresse. Son histoire avait séduit le jury. "Sarah a eu une histoire difficile. Après un accident, elle a dû se faire opérer des jambes il y a deux ans et n'était pas sûre de pouvoir remarcher un jour. Et pourtant, elle peut désormais défiler et danser", explique Marie-Christine Carliez.

À vous de tenter votre chance si l'aventure vous tente.

Pratique. Pour candidater à Miss Côte d'Albâtre, contacter le 06 21 68 10 72.