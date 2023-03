Théâtre. Le Festival des Marais revient à Carentan

Les troupes de théâtre amateur sont à l'honneur à Carentan-les-Marais. Du dimanche 2 au vendredi 7 avril, à l'occasion de la 15e édition du Festival des Marais, six groupes vont venir jouer sur la scène du théâtre de la commune. Ces troupes locales vont jouer des pièces comiques, de boulevard. "Il faut du rire, ça, c'est important", explique Michel Chatelain-Cadet, le vice-président de l'association organisatrice.

Comment est faite la programmation ? "Tous les ans, on réunit les responsables de troupe qui sont prêtes à jouer", détaille-t-il. Et dès qu'il y en a six, c'est bouclé. Il précise : "Quand il y a trop de troupes, on est obligé de faire un tirage au sort, malheureusement."

Le programme

Dimanche 2 avril : Au diable la magie sera jouée par le groupe La clé des champs de Brix. Cette comédie en deux actes de Nicolas Stilmant raconte les déboires de la famille Levent, où rien ne va plus.

Lundi 3 avril : L'amour est dans le prêt à vie, écrit par Jean-Luc Pecqueur et Stéphanie Grouas, sera interprétée par la troupe Les trois coups de Saint-Fromond. C'est l'histoire de Marcel, agriculteur, qui part à la recherche de l'amour en ville.

Mardi 4 avril : Ils se sont aimés, la célèbre pièce de Pierre Palmade et Muriel Robin, sera reprise par Les Baladins de l'Elle de Neuilly-la-Forêt.

Mercredi 5 avril : L'héritage diabolique de tata Odette va être mis en scène par la troupe de Carentan K'acteurs de Carentan-les-Marais. Jérôme Dubois écrit la désillusion d'une famille qui attend un héritage, celui de tata Odette.

Jeudi 6 avril : Du blé sous le divan, de Fabrice Garcia, raconte le plan ingénieux d'un hold-up, qui va se révéler plus compliqué que prévu. C'est la troupe Les Joyeux Colibris de Trévières qui sera sur scène.

Vendredi 7 avril : Un dimanche qui rapporte, de Paule Merle, joué par la troupe Jo's théâtre de Pont-Hebert, décrit un dimanche un peu particulier pour Ernie, un avocat récemment divorcé.

Pratique. Tous les soirs à 20 h 30, sauf le dimanche où le spectacle est à 15 heures