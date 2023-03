Musique. Olympe, candidat de The Voice, papa pour la première fois

C'est en 2013 que nous avons fait la connaissance d'Olympe, lorsqu'il participe à la deuxième saison de The Voice, la plus belle voix. Alors âgé de 23 ans, il séduit le jury lors des auditions à l'aveugle en chantant Born to Die de Lana Del Rey et intègre l'équipe de Jenifer. Au lendemain de la diffusion de l'émission, sa reprise se classe numéro 1 des ventes sur iTunes. Battu lors de la finale de l'émission, il signe un contrat avec Mercury Records pour sortir deux albums. Il participe ensuite à The Voice All Stars en 2021.

Le 3 février dernier, il annonçait la sortie d'un nouveau hit Je t'attends, sans doute pour parler de cet heureux événement qui est enfin arrivé après six ans d'attente, comme il l'a confié sur son compte Twitter : "Vous deviez vous demander pourquoi j'étais silencieux depuis quelques semaines. Notre projet d'adoption s'est concrétisé après 6 longues années. Le premier jour du reste de notre vie."