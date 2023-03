Réforme des retraites à Rouen. Les professionnels de la rue Jeanne-d'Arc touchés par les manifestations dans cette rue très commerçante

Les manifestations se répètent à Rouen. Mardi 28 mars, selon la préfecture, 12 700 manifestants y ont participé (17 000 selon l'intersyndicale). Comme le jeudi 23 mars, la manifestation a débuté au Cours Clemenceau. Le cortège s'est ensuite rendu rue Jeanne-d'Arc, avant de rejoindre la préfecture. Mais cette rue très commerçante est, depuis le début des mobilisations, fortement impactée. Certains commerçants ont déjà constaté une baisse de fréquentation.

"Les clients ne pensent pas à venir quand il y a la manifestation"

La rue Jeanne-d'Arc est une rue très commerçante à Rouen. Mais depuis plusieurs semaines, les établissements de ce secteur sont particulièrement touchés. Laura Wattier est vendeuse à Optical center. "C'est vrai que les clients ne pensent pas à venir quand il y a la manifestation parce qu'il n'y a pas de métro. Ils se demandent s'ils peuvent se déplacer facilement et si on est ouvert. On reçoit beaucoup d'appels." Mardi 28 mars, la boutique a été ouverte, malgré la manifestation prévue. Ce qui inquiète surtout la vendeuse, c'est l'impact que peuvent avoir les manifestations sauvages sur sa devanture. "Il y a des assurances, mais on a plus ou moins peur quand même parce que, face à une telle violence qu'on ne connait qu'à la télé ou en vidéo, ça reste impressionnant."

Priscilla Barney, elle, est directrice de l'agence immobilière Smith, située au milieu de la rue Jeanne-d'Arc. Après les violences du jeudi 23 mars à la suite de la manifestation, "j'avais prévu le coup dès le départ, j'ai sur-assuré la vitrine." En effet, deux semaines auparavant, sa vitrine avait été taguée.

Des conséquences économiques ?

"On a une perte de clientèle qui est assez importante", confie Laura Wattier. Priscilla Barney, elle, n'a pas "constaté de perte financière, parce que nous sommes souvent chez nos clients, mais après, c'est aussi le jeu d'être en hypercentre-ville".

Pour rappel, durant chaque manifestation, les transports en commun de Rouen sont fortement perturbés, ce qui oblige les futurs clients à modifier leur itinéraire.