Étretat. Piégées par la marée, deux touristes anglaises secourues par les pompiers

Les pompiers ont été appelés vers 14 h 40, mardi 28 mars, après le signalement deux personnes encerclées par la marée, au pied de la falaise "Le Trou à l'homme" et sur la plage aval à Étretat.

D'après le Sdis 76 (Service d'incendie et de secours de Seine-Maritime), il s'agissait de deux touristes anglaises, surprises par la montée des eaux. Finalement les deux femmes ont été ramenées à terre à l'aide d'une embarcation de deux personnes et prises en charge par les secours pour un bilan de santé. Au total, l'opération a mobilisé cinq engins et sept sapeurs-pompiers, dont des équipes spécialisées en sauvetage aquatique.