Montmartin-sur-Mer. Chauffer dans la noirceur : les premiers noms dévoilés

La 31e édition du festival Chauffer dans la noirceur, à Montmartin-sur-Mer, aura lieu du jeudi 13 au dimanche 16 juillet. Huit premiers noms d'artistes ont été dévoilés par les organisateurs lundi 27 mars.

Quatre jours de fête

Parmi les artistes présents, Meryl, la chanteuse hip-hop originaire de Martinique, ainsi que le groupe de rock Astéréotypie, monteront sur scène jeudi 13 juillet.

Vendredi 14, le groupe belge Brutus, et la chanteuse punk rock britannique Delilah Bon seront à l'affiche et, dimanche 16, ce sera Worakls Orchestra, un show électro-classique symphonique. La programmation complète sera donnée le vendredi 21 avril.

Pratique. Pass 1 jour, 25 € (dimanche, 22 €), pass 4 jours, 69 €, gratuit pour les moins de 12 ans. En vente sur le site et au local de Chauffer, chez Diminu'tif et Mag Press à Montmartin, à l'OCEP et Lady Bière à Coutances.