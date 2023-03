[Photos et Vidéo] Manche. Les Chevaliers d'Argouges dans la préparation des chocolats de Pâques 

C'est une réussite manchoise. La chocolaterie des Chevaliers d'Argouges, à Moyon Villages près de Saint-Lô, existe depuis 1991. En 2022, elle a fabriqué 830 tonnes de chocolats, ce qui représente 85 millions de bonbons chocolatés. Alors que Pâques arrive le dimanche 9 avril prochain, c'est l'occasion de découvrir une entreprise locale, qui fait travailler 157 personnes dans l'année, en fonction des cycles de productions.

Dans toute la chaîne de production, un point commun : ça sent très bon le chocolat ! L'entreprise fabrique des tablettes, des tuiles, mais aussi des œufs, des poules ou même des singes en chocolat. L'innovation est l'un des maîtres mots. "Pour Pâques, on élabore chaque année un nouveau moulage. Donc là, on va de l'idée jusqu'à l'élaboration. On part d'un dessin à main levée et on fabrique un moule sur mesure", explique Morgan Lerogeron, le responsable communication. L'innovation est aussi dans les goûts proposés. "Une grosse nouveauté qu'on vient de lancer, ce sont les tuiles au chocolat. C'est un fin palais de chocolat au lait dans lequel on a intégré des éclats de pop-corn caramélisé. C'est juste dingue", assure-t-il. Orangette, pralin, ganache, les chocolats plus traditionnels ne sont pas oubliés.

L'entreprise reçoit son chocolat, qu'il soit noir, au lait ou blanc, par sacs de petits palets. Les employés cuisinent ensuite les recettes.