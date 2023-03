Retraites. Jeunes Républicains de la Manche : le responsable quitte le parti

Les divisions se poursuivent au sein de ce parti. Romain Lemoigne, responsable départemental des Jeunes Républicains de la Manche, et une partie de son équipe ont décidé de quitter le parti Les Républicains dimanche 26 mars.

"En désaccord avec la position majoritaire du parti, et en particulier de sa direction, sur la réforme des retraites et l'accord tacite donné au Gouvernement par leur vote lundi dernier (20 mars), [nous] décid[ons] donc de rompre avec le parti", indique le lendemain Romain Lemoigne. "[Nous sommes] d'autant plus exaspérés que les élus LR appelant explicitement à un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron ne sont pas exclus du mouvement, ni même sanctionnés."

Les Jeunes Républicains de la Manche ajoutent que "[...] les élus LR concernés sont allés, à notre sens, à l'encontre de leurs fondements historiques et originels : ceux du Général de Gaulle, ceux du RPR ; ceux, en définitive, d'une droite populaire, à l'écoute des Français".