Commerce. Une pro du chocolat s'installe à Flers

L'artisane-chocolatière Catalina Perisa a ouvert sa boutique à la fin du mois de janvier dernier, à Flers. Âgée de vingt-neuf ans, la jeune femme s'est entre autres formée chez Christophe Roussel, qui s'était classé en 2015 parmi les cinq meilleurs chocolatiers français.

Sa boutique aux tons noir et or propose pas moins de vingt-cinq sortes de bonbons au chocolat, vendus à l'unité ou en coffrets, du chocolat à croquer, mais aussi des caramels, des pâtes de fruits, des ganaches (pâtes à tartiner) et d'autres créations auxquelles il est tout aussi difficile de ne pas succomber !

À voir aussi dans sa chocolaterie, cette carte du monde qui est peinte sur un mur et sur laquelle sont indiquées les provenances des matières premières qui sont utilisées dans la boutique. Car ici, tout est fabriqué sur place, du "fait maison !", aime à rappeler Catalina Perisa.

Pratique. Catalina Perisa, 11 rue de Domfront à Flers, ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures.