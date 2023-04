Flers. Osmose, un espace sport, santé et bien-être

Osmose a ouvert ses portes (et son bassin !) depuis le 20 février. Eudes et Hélène Lambert vous accueillent dans cet espace aquatique réservé aux soins (kinésithérapie) mais aussi au bien-être.

A la carte, la sophrologie dans l'eau et la remise en forme avec un coach. Au programme : aquabike, aquafitness, aquatraining mais aussi la luxopuncture (une technique de stimulation de points d'énergie par lumière infrarouge), et de la sophrologie pour adulte et pour enfant.

Pratique. Osmose est situé au 5 avenue de la 2ème DB à Argentan.