Alençon. CO'Orne, club de course d'orientation

À vos cartes et à vos boussoles ! Nouvel Ornais arrivant de Lorraine, Lucas Thouvenin s'est étonné de ne pas trouver de club de course d'orientation dans ce département. Qu'à cela ne tienne, ce pratiquant assidu vient de créer une association dédiée à son sport, CO'Orne (acronyme pour "course d'orientation Orne").

Trouver les balises

La course d'orientation consiste à retrouver, à l'aide d'une carte et d'une boussole, un certain nombre de balises qui ont préalablement été disséminées, généralement en forêt, parfois en ville. Cette activité allie donc la tête pour retrouver les balises et les jambes pour tenter d'être plus rapide que les autres concurrents.

S'initier et pratiquer

Le premier avril dernier, au départ de la station de trail de Radon, en forêt d'Ecouves, CO'Orne a organisé une première séance d'initiation pour tous ceux et celles qui souhaitaient découvrir cette discipline qui est pratiquée dans la nature. L'association va récidiver avec d'autres initiations jusqu'aux grandes vacances de l'été prochain. Puis, à partir du mois de septembre, l'association mettra en place des entraînements réguliers. "Il y a plusieurs niveaux de difficultés, avec des balises à découvrir le long de chemins lors d'initiations, mis aussi des souches d'arbres bien cachées à débusquer pour les compétiteurs plus aguerris."

Quant au rythme, "cela va de la simple balade familiale pour accompagner les enfants, jusqu'à la course où les concurrents ont pour objectif d'améliorer leur chrono", détaille le jeune homme. "La forêt d'Ecouves est un immense terrain de jeu pour pratiquer la course d'orientation, assure Lucas Thouvenin. Bien sûr, quand on trace les parcours, on joue aussi avec le relief, relativement plat au début… et très escarpés pour les pratiquants les plus entraînés."

Une activité à expérimenter

en famille

Comme cette nouvelle activité est pratiquée en forêt, souvent un peu loin du domicile, les parents n'ont pas d'autre solution que d'y conduire leurs enfants, "et bien souvent, une fois sur place, eux aussi se prennent au jeu et se mettent à pratiquer la course d'orientation", se réjouit Lucas Thouvenin.

Une belle activité familiale et ludique à découvrir, pratiquée au grand air.