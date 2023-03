Manche. Transport de veaux d'Irlande : le centre de transit de Couville à l'arrêt

Des contrôles ont été réalisés jeudi 23 mars au centre de transit d'animaux de Couville par les services de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Manche. Il s'agit de l'un des deux centres agréés par l'Union européenne dans le nord-Cotentin.

Des "non-conformités" constatées

La veille, l'association L-214 et des eurodéputés avaient dénoncé le non-respect des règles de la Commission européenne, comme le temps de transport des veaux d'Irlande. L'association avait aussi pointé du doigt des comportements d'agents "inappropriés" envers les animaux. La préfecture de la Manche confirme que des "non-conformités" ont été constatées dans ce centre lors des contrôles, avec une mesure prise : l'agrément a été "suspendu" depuis le vendredi 24 mars. "Cette suspension s'appliquera jusqu'à ce que ce centre, servant d'étape aux veaux en provenance d'Irlande acheminés par voie maritime via Cherbourg-en-Cotentin, puisse garantir qu'il est en capacité de respecter à nouveau les exigences réglementaires en matière de conditions d'hébergement, de bien-être et de temps de repos des animaux", conclut le préfet.