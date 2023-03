Le Havre. La Protection civile Normandie Seine fête ses 50 ans avec le Protec Day

Les chiffres de la Protection civile Normandie Seine sont clairs et impressionnants : plus de 200 bénévoles, 130 formations dispensées par an, 140 000 heures de bénévolat… Ces anges gardiens normands sont là pour le bien-être de la population, en soutien aux services de Sécurité civile, sur tous les lieux où le besoin l'appelle.

Pour fêter ses 50 ans, cette association regroupant des femmes et des hommes au service des citoyens organise, ce samedi 1er avril, le Protec Day, pour valoriser le travail de ses bénévoles et montrer ses activités et moyens.

Habillé de bleu, orange et blanc, Bastien Certain, président de la Protection civile Normandie Seine revient sur les objectifs d'une telle journée :

Pour créer l'événement, l'association met en place en défi. Il s'agit d'établir un record du monde du plus long massage cardiaque. Combien de temps va durer ce projet ? Comment l'organiser ? Qui peut y participer ?

En dehors de cette journée, la Protection civile Normandie Seine est disponible pour renseigner le public et organiser des formations.

Suivez l'actualité de la Protection civile Normandie Seine sur la page Facebook de l'association : Cliquez ici !

Le Protec Day 2023 a lieu samedi 1er avril, au Carré des Docks du Havre.

Découvrez le programme de la journée.