Bonne table près de Rouen. Enfin chez Gaëlle, une ambiance chaleureuse

Situé route de Neufchâtel, à Bois-Guillaume, l'établissement a plus l'allure d'une maison que d'un restaurant et on se croirait presque chez soi en y rentrant. Une maison de campagne avec ses épaisses poutres de bois sur les murs et sa cheminée qui offre une atmosphère très chaleureuse. Visiblement, l'ambiance plaît visiblement au vu du nombre de convives lors de ma venue. Heureusement il reste une table pour moi. Je jette un œil sur la carte et porte mon dévolu sur le fish and chips, un filet de cabillaud pané accompagné de frites fraîches et d'une délicieuse sauce tartare faite maison. Je conclus avec un café gourmand, fondant au chocolat et mini-moelleux framboises le tout pour 24 euros. La cuisine est simple mais généreuse et la carte plutôt variée entre les classiques avocats toast, burgers ou autres tartares mais aussi les plus subtiles pattes à la truffe ou les gaufres de patates douces.

Le fish and chips avec sa sauce tartare maison.

"Je me suis formée toute seule"

"Je ne suis pas issue d'une famille de cuisiniers", assume Gaëlle Roullé, gérante du restaurant qui a ouvert son établissement après plusieurs années de réflexion. "La passion de la cuisine m'est venue au moment où je suis tombé enceinte de mon premier enfant, qui a 18 ans maintenant", poursuit la patronne et cuisinière pour qui le déclic s'est fait en 2010. Il a fallu huit ans pour concrétiser le projet. "Je me suis formée toute seule", explique celle qui a débuté dans le commerce international. "Pour toute la partie business plan, c'était un bon bagage", reconnaît-elle aujourd'hui. La cuisine de Gaëlle évolue au gré des voyages qu'elle entreprend. "Là, je reviens du Maroc. Cela me donne toujours des idées pour cuisiner les légumes différemment, j'aime beaucoup aussi la cuisine libanaise." Le sucré fait partie aussi des forces de l'établissement. C'est d'ailleurs la spécialité de la cheffe qui s'est d'abord exercée à la pâtisserie avant d'arriver au salé. Les pavlovas sont d'ailleurs recommandées chez Gaëlle.

4244 Route de Neufchâtel à Bois-Guillaume. Ouvert en semaine. 09 54 18 31 76