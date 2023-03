Rouen. Réformes des retraites : quelles perturbations dans l'agglomération ?

Des perturbations sont à prévoir mardi 28 mars dans le cadre d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites dans l'agglomération rouennaise. Certains services périscolaires des écoles de la ville de Rouen sont concernés tout comme les transports du Réseau astuce.

Les services périscolaires des écoles maternelles perturbés

L'organisation dans les établissements scolaires rouennais sera modifiée mardi 28 mars. Au niveau des écoles maternelles Jeanne Hachette, Joséphine Baker et Honoré de Balzac, il n'y aura pas d'accueil le matin ni le soir. Aucune restauration ni de pique-nique ne sera possible.

Dans celle de Claude Bussy, les accueils du matin et du soir sont ouverts mais il n'y aura pas de restauration. Le pique-nique est toutefois possible à condition que les parents le fournissent à leur enfant. À l'école Guillaume Lion, l'accueil du soir sera fermé mais la restauration et l'accueil du matin seront assurés. L'école maternelle Maurice Nibelle, elle, sera entièrement fermée. Pour les autres écoles de la ville de Rouen, la situation restera normale.

Et du côté des écoles élémentaires ?

Dans les écoles Honoré de Balzac et André Pottier, aucun accueil le matin ni le soir ne sera assuré. Il n'y aura pas non plus de restauration ni de pique-nique possible. Dans celle de Laurent de Bimorel, les accueils du matin et du soir se feront normalement mais il n'y aura pas de restauration ni de pique-nique.

À Claude Bussy et à Charles Nicolle, les accueils du matin sont eux aussi ouverts. Le service du midi ne sera pas possible mais les parents pourront fournir un pique-nique à leur enfant. À l'école Les sapins, l'accueil du matin ne sera pas assuré mais celui du soir le sera comme le service de la restauration. Concernant les autres établissements scolaires de la ville de Rouen, aucune perturbation n'est à prévoir.

75 % du trafic assuré pour les Teor

Le trafic des transports en commun de Rouen est lui aussi à nouveau perturbé mais cette fois-ci, le métro ne sera pas touché. L'amplitude horaire sera cependant différente de d'habitude car ils ne circuleront que de 6 heures à 20 heures. Des perturbations sont aussi à prendre en compte de 10 heures à 14 heures entre le terminus Boulingrin et la station Théâtre des arts de Rouen. Quant aux lignes de bus Teor, 75 % du trafic sera assuré et 70 % pour les lignes Fast de 6 h 30 à 19 h 30. Des déviations sont également prévues au moment de la manifestation. Plus d'information sur le site du Réseau astuce.