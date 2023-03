France-Monde. Netflix prépare un biopic sur le groupe de rock Kiss !

Le 2 décembre 2023, le mythique groupe de rock donnera le tout dernier concert de ses 50 ans de carrière au Madison Square Garden de New York.

Si vous voulez les voir en France une dernière fois, rendez-vous le 27 juin pour un concert à la Halle Tony Garnier de Lyon.

Une fois leur carrière terminée, le groupe sera toujours présent... mais sur les écrans ! En effet, un biopic sur les rockeurs américains va voir le jour sur Netflix. La date de sortie n'est pas précisée, mais c'est en 2024 que ce film verra le jour. C'est le manager de Kiss, Doc McGhee, qui a confirmé l'information lors d'une interview pour le podcast "The Rock Experience with Mike Brunn" : "C'est un biopic sur les quatre premières années de Kiss. Nous sommes en train de commencer. Nous l'avons déjà vendu [à Netflix], nous avons un réalisateur. Ça commence à bouger et ça arrivera en [2024]."

Ce film reviendra donc sur les débuts du groupe, probablement à partir de 1970 lorsque Paul Stanley et Gene Simmons ont formé le groupe Wicked Lester, jusqu'aux premiers succès de Kiss.