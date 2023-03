Musique. Découvrez Intérieur vie, le nouvel album d'Hervé

Intérieur vie, c'est le nouvel album d'Hervé sorti vendredi 24 mars. Dans cet album, l'artiste a décidé de se livrer un peu plus. Constat que nous avions déjà pu faire à la sortie du hit "D'où je viens" où il parle de sa famille sur fond de musique bretonne. Dans ce nouvel album, Hervé souhaite faire des tests sur sa voix et son écriture et ainsi transformer l'essai. Dans son nouveau clip "Tout ira bien", l'auteur-compositeur est immergé dans du béton pour illustrer le fait de ne pas avoir pu exercer son métier pendant plusieurs mois à cause du confinement. Hervé se produira le 9 novembre à l'Olympia après avoir rempli la Cigale les 16 et 17 mai. Il fera également un tour en Normandie puisqu'il sera le 7 octobre au 106 à Rouen.