Caen. À six ans seulement, Valentine, élève de CP, écrit son premier livre

Valentine Ngo Galopin semble en avance sur les enfants de son âge. À seulement six ans, cette élève de CP scolarisée à l'école Bicoquet de Caen a écrit son premier livre. Passionnée par la saga Chair de Poule, elle a décidé à son tour de prendre sa plume pour écrire "Le fantôme du soir", un petit ouvrage de douze pages.

La première de couverture.

Sa maman cherche un éditeur

Valentine Ngo Galopin, six ans

La jeune fille ne manque pas d'inspiration. "C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jules et qui voit que sa maison est hantée. Il contacte son copain Joseph pour l'aider à se débarrasser du fantôme." Sa petite voix douce ne tremble pas. Aussi à l'aise à la lecture qu'à l'écriture, Valentine Ngo Galopin a voulu tout faire comme les grands. Première de couverture, chapitres, signature... le texte s'accompagne aussi d'illustrations. Sa maman, forcément très fière ET qui assure "ne pas l'avoir poussée", cherche désormais un éditeur. "On a envoyé le récit à des maisons d'édition. Ça serait chouette qu'il soit publié dans un magazine pour enfants mais l'objectif principal est atteint. L'avoir écrit, c'est déjà un bel accomplissement", sourit Caroline Galopin.

Son livre n'est pas passé inaperçu à l'école. Remarquée par sa maîtresse d'école, Valentine a lu son œuvre devant toute sa classe. La ville de Caen tient-elle l'écrivaine de demain ?