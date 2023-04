Nord-Cotentin. Voile : adepte du match-racing, Maëlenn Lemaître a le vent en poupe

Voilà une drôle de discipline. Le match-racing est un type de course à la voile où l'on ne connaît pas à l'avance le voilier et le nombre d'équipiers à bord. A chaque course, un équipage en affronte un autre, jusqu'à la finale. Maëlenn Lemaître, une navigatrice de 30 ans, maîtrise la discipline. Avec son équipe, la licenciée du Yacht-Club de Cherbourg est championne du monde et d'Europe.

Le type de bateau est tiré au sort par le club organisateur et un poids maximal de marins à bord est ensuite indiqué. "Pour l'atteindre, on est souvent une de plus que les hommes à bord", sourit Maëlenn Lemaître, car son équipage est entièrement féminin. Le match-racing oblige à "faire rapidement les réglages, s'adapter vite aussi", assure le Cherbourgeoise. Les duels sont courts, une vingtaine de minutes en général. "Il y a une petite montée d'adrénaline. Cela représente beaucoup de coordination et de travail en équipe", détaille-t-elle.

"On veut naviguer contre les garçons"

Les championnats de France de match-racing open ont eu lieu du mercredi 22 au dimanche 26 mars. L'équipage de Maëlenn Lemaître a terminé vice-champion de France. Pourquoi dit-on "open" ? Car la compétition est ouverte aux femmes comme aux hommes. "Il y a deux circuits internationaux. Un, 100 % féminin et un Open où il n'y a pas de notion de genre. Sauf qu'aujourd'hui, ce circuit est très masculin", regrette-t-elle. C'est en train de changer. L'équipage de Maëlenn Lemaître est n° 1 au classement mondial féminin et est donc invité sur le circuit Open. "C'est vraiment ce qu'on veut à terme, aller naviguer contre les garçons et aller jusqu'aux phases finales et la victoire", assume la Cherbourgeoise. Il existe de plus en plus d'équipages féminins ou même mixtes. "La voile évolue vraiment et va dans le sens de la mixité", poursuit-elle.

Maëlenn Lemaître participe aussi au Club Manche, cette structure lancée par le Département via laquelle des athlètes mettent en avant la dynamique sportive du territoire en vue des prochains Jeux Olympiques. "C'est important par rapport au territoire où j'ai été si bien accueillie, explique la Bretonne d'origine. C'est super important de faire découvrir au maximum de Manchois leur territoire et la mer en fait partie." La jeune navigatrice souhaite également, via le Club Manche, faire découvrir son sport. Et quoi de mieux que la perspective des JO 2024 en France pour le faire ?