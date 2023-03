Caen. Théo Derobert, du saut à la perche au corbillard : "J'ai déjà été appelé en plein échauffement"

Quand il n'est pas sur le sautoir, c'est au volant du corbillard de son entreprise Transport funéraire 14 que l'on peut retrouver Théo Derobert. Dès son plus jeune âge, Théo baigne dans l'athlétisme, sa famille étant composée d'athlètes. "J'ai commencé à sauter à la perche en benjamin. Je me suis spécialisé dans cette discipline dès ma première année en cadet. J'ai toujours été attiré par les sports extrêmes et spectaculaires, comme le BMX race, que j'ai pratiqué plus jeune, explique le perchiste de 26 ans. Un jour, j'ai participé à une initiation à la perche et un simple entraînement m'a suffi pour me convaincre que c'était ce que je voulais faire."

Une année 2023 pleine d'objectifs

Son année 2023 ne ressemble à aucune autre. Cette saison, Théo Derobert, pensionnaire du Caen Athletic Club (CAC), consacre son temps au développement de son entreprise tout en poursuivant ses entraînements d'athlétisme. Il travaille dur pour atteindre son objectif : battre son record personnel de 5,16 m. En ce moment, il travaille sa distance d'impulsion et s'efforce de sauter de plus loin. "Mon objectif pour cet été est de me rapprocher des 5,30 m", annonce-t-il, confiant.

Une disponibilité permanente

Après une expérience en tant que salarié, Théo a lancé sa propre entreprise de transport funéraire. Son activité professionnelle lui impose d'être disponible à tout moment pour réaliser des transports dès qu'il est informé. Cette année, il s'est engagé à faire des sacrifices en privilégiant le développement de son entreprise plutôt que sa carrière sportive, se limitant aux compétitions locales. Il emmène son camion funéraire à toutes les compétitions pour être prêt à intervenir si besoin. "J'ai également investi dans une montre connectée pour être alerté en temps réel des appels de pompes funèbres. Lors des interrégionaux de Val-de-Reuil, j'ai été appelé pendant mon échauffement, mais j'ai eu un peu de temps pour participer à la compétition. Dès que j'ai pu la finir, je suis parti effectuer le transport", indique-t-il.

Théo Derobert le gérant de transport funéraire 14 devant son véhicule aménagé. - Omnivision

De nature très souriante, Théo a toujours aimé rendre service à ceux qui lui sont proches. À la tête de Transport funéraire 14, Théo effectue les transports avant et après mise en bière en France mais aussi à l'étranger. Sur la piste, il a déjà pris rendez-vous le dimanche 7 mai sous les couleurs du CAC pour les interclubs.