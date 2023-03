Caen. Théâtre et humour à "Tous en scène" : pourquoi il ne faut pas manquer ces spectacles

Après la pièce de théâtre "Drôle de campagne", le one man show de Booder et le spectacle du mentaliste Viktor Vincent en 2022, la salle Gérard Legoupil de Ouistreham reçoit à nouveau le week-end événement Tous en scène. On note trois spectacles au programme, les vendredi 31, samedi 1er et dimanche 2 avril : le one-woman-show d'Anne Roumanoff, la pièce de théâtre "Les Cachottiers" et le spectacle musical "Les Virtuoses". Si l'humoriste Anne Roumanoff a déjà séduit son public pour "Tout va presque bien" - tous les billets ont été vendus -, il reste des places pour les deux autres soirées de ce week-end dédié à l'humour.

De cachotterie en cachotterie...

"Les Cachottiers", c'est d'abord un visage. Celui de Thierry Beccaro, célèbre présentateur du jeu télévisé Motus sur France 2 pendant des années. Mais c'est aussi toute une bande d'actrices et d'acteurs prêts à faire rire le public. Dans cette pièce humoristique de Luc Chaumar, un cachottier peut en cacher un autre. Depuis que sa femme l'a quitté pour un médecin humanitaire, Étienne (Didier Gustin) se morfond de tristesse. Heureusement pour lui, ses deux compères Bernard (Julien Cafaro) et Samuel (Thierry Beccaro) se rendent chez lui pour lui remonter le moral. Dans cette pièce, rien ne se passera comme prévu avec une voisine affolée souhaitant accoucher chez Étienne, les confessions insolites et les "cachotteries" de ses amis. Pour découvrir cette folle soirée, rendez-vous samedi 1er avril, à 20 h 30, dans la salle Gérard Legoupil.

"Les Virtuoses" : un spectacle renversant

Pour la dernière soirée de "Tous en scène", Mathias et Julien Cadez interprètent "Les Virtuoses", un spectacle musical avec un seul piano pour deux pianistes. Celui-ci mêle les univers de la musique classique, de la magie et de la comédie à la Chaplin. Parce que oui, l'une des spécialités des "Virtuoses", c'est qu'ils ne parlent pas. La poésie est visuelle, musicale. Pour leur spectacle, les deux frères se maquillent, accentuent leurs traits, ébouriffent leurs cheveux et se costument, en accord avec leur piano. Il faut dire que leur instrument, c'est toute leur vie. Mathias et Julien Cadez ont appris à en jouer et ont fait leurs gammes au Conservatoire de Lille. Mais cet objet trop sérieux manquait d'une note d'humour, de dérision. Alors ils ont appris à manier l'art de la magie avant de choisir d'allier les deux. Sur scène, les compères ne tiennent pas en place et alternent entre Chuck Berry, Chopin, Joplin ou encore Mozart. En bref, les deux artistes embarquent leur public entre fantaisie et sérieux dans un univers particulier qu'ils ont eux-mêmes tissé pendant de longues années.

Pratique. Pièce de théâtre "Les cachottiers" : samedi 1 avril à 20 h 30 dans la salle Gérard Legoupil, à Ouistreham-Riva-Bella. Tarif : 35 €. Spectacle musical "Les virtuoses" : dimanche 2 avril, à 17 heures, au même endroit. Tarif : 35 €. Informations et réservation : caenlamer-tourisme.fr ou 02 31 97 18 63.