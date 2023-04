Bonne table à Cherbourg. À La Fontaine, le succès des plats du jour

J'ai choisi de me rendre en mars au bar brasserie La Fontaine, situé rue Albert-Mahieu, dans le centre-ville de Cherbourg. À mon arrivée, le restaurant est déjà bien plein. Je m'installe avec un collègue et j'opte pour un plat du jour à 11,50 € : l'andouillette accompagnée de ses frites. Et je suis conquis ! D'abord par le service rapide, les gérants et leur cuisinier font un travail remarquable. Puis par le repas, fait maison bien sûr.

Qui sont les gérants ?

Le restaurant propose aussi un grand choix de desserts : café ou thé gourmand surprise, mais aussi panna cotta, crème brûlée, mousse au chocolat… On peut en compter une quinzaine avec, en plus, ceux du jour et la carte des glaces. Jean-Charles Mabire et Christelle Pottier sont les gérants du restaurant. Ils avaient repris l'établissement en janvier 2014 : "C'est notre dixième année", indique le couple.

Auparavant, les responsables étaient à la tête du restaurant Le Français, à Cherbourg, avant de partir dans les fruits et légumes avec Le Triporteur gourmand. Ils sont revenus finalement dans la restauration et sont satisfaits : "Ici, si des clients sont pressés, nous leur conseillons de prendre le plat du jour et non à la carte, c'est le principe, et nous les servons tout de suite", indique Jean-Charles Mabire. La cuisine traditionnelle française est mise à l'honneur. "Nous proposons trois plats du jour avec deux viandes et un poisson, nous pouvons monter parfois jusqu'à cinq."

La traditionnelle andouillette-frites était proposée en plat du jour lors de mon passage.

Des habitués et des actifs

"Il est préférable de réserver car le restaurant est vite plein", ajoute Jean-Charles. Car l'établissement accueille des habitués et des actifs. Il est aussi possible de prendre un café tout au long de la journée.

Pratique. Adresse : 40 rue Albert-Mahieu. Ouvert du lundi au samedi, de 8 heures à 17 heures. Le restaurant est fermé le soir et le dimanche. Tél. 02 33 08 12 77.