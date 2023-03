Rouen. Réforme des retraites : La circulation est fortement perturbée près du rond-point de la Motte et de la Sud III

Les mobilisations contre la réforme des retraites perdurent dans l'agglomération rouennaise. Lundi 27 mars au matin, un barrage filtrant et des distributions de tracts ont été mis en place au niveau du rond-point de la Motte et de la Sud III. Les manifestants ont également installé des feux de palettes et bloquent la circulation aux automobilistes et aux camions. Selon la carte de Google qui indique le trafic, des embouteillages rendent difficile l'accès au pont Flaubert et à l'A150 en direction de Rouen.