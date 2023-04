Se loger pendant l'Armada (2/3). Ces particuliers vont louer leur logement pour la première fois

À l'occasion de l'Armada, les annonces de logements en location pullulent sur le web. Pour certains, c'est l'événement idéal pour se faire de l'argent. Pour d'autres, il permet de faire découvrir la Normandie aux visiteurs venus d'ailleurs. Charlène Kabasele est propriétaire depuis 2019 d'une maison de ville. Lors de la dernière Armada en 2019, "il y a eu une crise des logements, tous les hôtels étaient pleins et les prix avaient explosé". Cette année, "je me suis dit que ce serait sympa de mettre en location mon logement". Au départ, "j'ai acheté cette maison pour y vivre". Cette année, elle a décidé de le louer parce que "je trouve ça génial que les personnes s'intéressent à Rouen". Son bien immobilier de 55 m2, situé à Sotteville-lès-Rouen, peut accueillir cinq à six personnes.

"Accueillir un maximum de touristes dans notre région"

Stéphanie Varin, une Rouennaise, a elle aussi sauté le pas de la location pour la première fois. "Beaucoup de gens viennent pour découvrir l'événement et recherchent des logements." Selon elle, "mettre en location ma maison est une solution pour accueillir un maximum de touristes dans notre région". Pendant ce temps, elle logera chez des amis.

Quatre jours après avoir posté l'annonce, "j'ai reçu deux demandes", confie-t-elle. Parmi elles, il y en avait une un peu particulière. "Une personne souhaitant louer pendant l'Armada a eu cinq refus." Elle lui a donc expliqué que "certains ne veulent plus louer au prix indiqué parce qu'ils n'ont pas mis à jour leurs tarifs."

Selon elle, "beaucoup de Rouennais ont augmenté leurs prix". Et pour sa maison de deux étages située dans le quartier Jouvenet, près de la gare à Rouen dans le centre-ville, elle a décidé de la louer 120 euros la nuit. "Être hors de prix n'a pas de sens et être trop bas non plus, indique-t-elle. En période creuse, ma maison est à environ 60 euros et là, elle est à 120, alors que l'application nous conseille un tarif à plus de 200 euros."

Les prix s'envolent pour cette période

En consultant les autres offres proposées en ligne, les prix s'envolent alors même que certains logements ne se trouvent pas dans le centre-ville de Rouen, au plus proche de l'événement situé près des quais.

Cette année, selon Christine de Cintré, présidente de Rouen Tourisme, "on constate que de plus en plus de particuliers proposent des chambres à louer pendant le mois de juin". Toutefois, "la proposition de logements entiers est plutôt stable pour l'instant".

Pourtant, lorsque l'on se rend sur les sites de biens immobiliers en location pour la période de l'Armada, les propositions affluent.

De son côté, Stéphanie Varin compte bien faire attention : "Je vais cibler des touristes qui viennent d'autres régions et si possible d'un certain âge, des couples ou des familles."