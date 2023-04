Se loger pendant l'Armada (3/3). Le camping fait déjà des adeptes

Ce ne sera pas la première Armada pour le camping du Lac, situé sur la base de loisirs de Jumièges-Le Mesnil. Depuis plus de 20 ans, il accueille de nombreux voyageurs. "C'est un camping public, géré par la base de loisirs du syndicat mixte. Le but n'est pas de faire du profit mais d'accueillir le maximum de personnes", confie Guillaume Bruyant, directeur des sites au sein du syndicat mixte de la base de loisirs et du golf de Jumièges-Le Mesnil.

1,3 hectare pour accueillir les visiteurs

Matthieu Wallemacq est le directeur du lieu. "Du 8 au 18 juin, nous allons repartir sur des tarifs de haute saison que l'on applique habituellement pour la période juillet-août." Le prix des emplacements des camping-cars s'élève à 20,10 euros la nuit en comptant l'eau et l'électricité. Quant à celui des tentes, il est "à 14,30 euros la nuit." Pour les mobil-homes, c'est un peu différent. "Nous avons une moyenne tarifaire à la semaine aux alentours de 300 euros".

Et si l'événement n'est que dans trois mois, les réservations ont d'ores et déjà commencé. "Les plus grandes demandes concernent les emplacements pour les camping-cars. Ça représente 90 % à 95 % des réservations actuellement." Le point fort du camping, c'est qu'il se situe "à deux kilomètres de la grande parade". Au total, le terrain compte une superficie de "1,3 hectare et 113 emplacements dont 15 logements locatifs et 98 emplacements pour les tentes, camping-cars et caravanes."