Près de Lisieux. La famille décimée par un chauffard : "C'est un assassin, un criminel !"

Il y a, à quelques kilomètres de chez eux, dans la jolie campagne augeronne, un poteau fleuri par on ne sait qui, planté sur le talus d'un champ de pommiers.

C'est une route étroite, une ligne droite. C'est à cet endroit précis que Gaylor, 38 ans, peintre en bâtiment, a perdu la vie avec sa fille Laura, 15 ans, tous deux victimes d'un chauffard qui venait en sens inverse et les a percutés de plein fouet. Gaylor pilotait sa moto, sa fille était à l'arrière. Ils rentraient chez eux. Aujourd'hui, c'est ce poteau fleuri qui rappelle que leur vie s'est arrêtée à cet endroit.

L'automobiliste qui les a tués, un jeune de la région dont les parents habitaient tout près de chez Daniel et Nicole Juchors, les parents de Gaylor avait passé une grande partie de sa journée à boire du rosé en grande quantité. A son procès, il a été dit qu'il avait aussi fumé beaucoup de joints. il a été condamné à sept années de prison par le tribunal de Lisieux, a fait depuis une demande de permission de sortie le week-end. "Sans doute est-il aujourd'hui en train de se balader quelque part avec son bracelet électronique. Et nous, pendant ce temps-là, nous avons pris perpétuité", rappellent les parents de Gaylor et grands-parents de Laura.

"Je les revois sur le pas-de-porte.

C'est la dernière image que j'ai d'eux..."

Ce samedi 11 juillet 2020, vers 22 heures, la vie de Nicole et Daniel, tous deux cuisiniers en centre hospitalier, lui aujourd'hui à la retraite, elle pas encore, s'est donc arrêtée net. Leur fils repose dans le caveau familial de Saint-Cyr-du-Ronceray avec son frère Geoffrey, lui aussi victime d'un accident de moto neuf ans auparavant, en 2011, toujours dans la région de Lisieux. Il avait 27 ans. "C'est un énorme gâchis, le grand vide, mes enfants me manquent." Nicole, la maman, a du mal à en parler, c'est trop douloureux, trop compliqué. "Je revois encore mon fils et ma petite-fille passer le pas de la porte. D'habitude, il prenait toujours un petit café avant de partir, après le diner. Là, il n'a pas voulu. S'il l'avait pris, il n'aurait pas croisé la route de ce chauffard." Nicole et Daniel sont en colère : leur fils n'est plus là, leur petite-fille, "si douce, bonne élève" non plus et leur premier enfant s'était donc tué neuf ans auparavant, dans un virage à la sortie de Lisieux, "sans doute ébloui par le soleil ou surpris par une bête qui traversait la route".

Quand Gaylor a pris sa moto, une petite 125 cm3 décorée à la façon de l'Harley Davidson de Johnny Hallyday, son idole, c'était juste après ce petit repas en famille, le dernier. Comment supporter l'insupportable ? Nicole dit qu'elle se demande ce qu'elle fait encore là aujourd'hui. Daniel dit qu'il a une "femme extraordinaire" et que tous deux se serrent les coudes pour rester debout. Tous deux en veulent aussi beaucoup à la justice qui semble les ignorer. "Nous n'avons toujours pas eu d'indemnités. Heureusement que nous avions un peu d'économies pour payer les obsèques." Il leur a fallu débourser 14 000 € pour enterrer leur fils et leur petite-fille et faire face à tous les frais.

"J'ai failli faire une bêtise"

Ils en veulent aussi beaucoup aux parents du jeune homme. " Lui, c'est un assassin, un criminel. Il a expliqué qu'il avait cru buter des bêtes sur la route. Vous vous rendez compte ? Ses parents sont complices : ils n'auraient jamais dû le laisser conduire dans cet état, d'autant qu'il est récidiviste ! Je ne pourrai jamais pardonner", martèle Daniel. Sous le coup de la colère, il reconnait qu'il est allé un soir franchir les portes de la propriété du jeune homme pour parler à ses parents. "Si j'avais eu une carabine, j'aurais fait une bêtise." Depuis le drame, les parents du chauffard condamné, les J..., ont déménagé pour aller vivre dans la région d'Argentan. Daniel et Nicole restent, eux, à Saint-Cyr, près de leurs deux enfants qu'ils vont voir chaque semaine au cimetière. "Un jour nous partirons d'ici mais sans jamais trop nous éloigner pour être toujours près d'eux."