La grande histoire du carnaval de Caen (2/2). Après la traversée du désert, la renaissance du carnaval

Tel la statue du Phénix postée à l'entrée de l'université de Caen, le carnaval étudiant renaît de ses cendres. C'est en 1996 que les étudiants en arts du spectacle, et particulièrement Nicolas Deschamps, redonnent vie aux festivités. Exit la satire et les revendications politiques, le carnaval de Caen commence à nouveau à réunir les foules. Quelques milliers de participants se rassemblent lors des premières éditions, avant que l'affluence n'atteigne les cinq chiffres au début des années 2010. "Pour nous, le carnaval, c'est surtout une belle occasion de fêter la fin de l'année", témoigne Enzo Cuegniet, président de l'association Carnaval Étudiant de Caen Normandie, qui en chapeaute l'organisation depuis 2016.

Prévention et évolution

Arrivé à la municipalité de Caen en 2014, Aristide Olivier, chargé de la jeunesse et de la vie étudiante, se rappelle que la tenue de l'évènement était en péril. "Des incidents ont marqué l'édition 2013 et beaucoup souhaitaient son arrêt". Lui-même participant à ce carnaval dans sa jeunesse, il a "toujours fait en sorte de le maintenir", sûrement nostalgique des bons moments passés. "Un tiers des habitants de Caen sont des étudiants, il nous paraît quand même normal qu'ils puissent 'avoir la ville' un jour dans l'année", poursuit-il. L'association travaille de concert avec la mairie et la préfecture pour que la sécurité soit assurée. Environ 200 secouristes sont dépêchés chaque année, ainsi qu'une centaine de membres des forces de l'ordre. "On met aussi en place un village santé prévention", poursuit le président de l'association. Des efforts qui fonctionnent, car selon Aristide Olivier, l'édition 2022 est l'une des "plus bon enfant" de l'histoire récente.

Au carnaval de Caen, il n'y a plus de thème, alors chacun vient avec le déguisement de son choix !

Mais le carnaval étudiant ne sera-t-il pas victime un jour de son succès ? Les records d'affluence tombent presque d'année en année. En 2022, ils étaient 34 000 dans les rues !

Le carnaval de Caen en 2022, édition record en termes d'affluence.

La présence surprise d'Orelsan a également mis un immense coup de projecteur national sur cet événement pourtant local. "On ne fait sûrement pas la course aux chiffres mais il est vrai que ce carnaval permet de mettre en avant un atout important de Caen : sa vie étudiante", poursuit Aristide Olivier. Même son de cloche chez Enzo Cuegniet : "Les moyens de communication évoluent et nous permettent de bénéficier d'une notoriété mais il nous faut trouver un juste milieu pour ne pas trop attirer."

Le carnaval de Caen réunit chaque année des dizaines de milliers de participants.

Cette année, une association étudiante parisienne souhaitait avoir son char lors du défilé. Demande refusée. Les années précédentes, la SNCF mettait en place des réductions pour permettre aux jeunes de se rendre à Caen pour faire la fête. L'initiative n'a pas été reconduite. Le carnaval étudiant de Caen doit rester aux Normands.