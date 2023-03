Caen. En trottinette électrique, il tente d'échapper aux policiers

Un jeune homme de 21 ans était présent au tribunal judiciaire de Caen le jeudi 23 mars. Il lui était reproché d'avoir refusé de s'arrêter à la sommation d'un policier, de s'être rebellé, d'avoir pris l'identité d'une tierce personne et d'avoir utilisé une trottinette débridée. Les faits se sont déroulés le 5 juillet 2022 à Caen.

Il tente de percuter un policier

Lors d'un contrôle d'identité, un jeune s'enfuit sur une trottinette électrique. Deux policiers le poursuivent et le retrouvent dans le garage souterrain d'une résidence. L'homme d'une vingtaine d'années tente alors de s'échapper sur sa trottinette. Pour éviter d'être percuté, un policier se met sur le côté, mais le suspect fonce sur lui. L'agent le ceinture, aidé par son collègue. Le jeune homme se défend et lui occasionne une blessure au poignet gauche.

Il donne son identité, qui, après la prise d'empreintes, se révèle être celle de son frère. Il n'a pas donné sa véritable identité car il est interdit de séjour dans le Calvados pour une autre affaire. Pour sa défense, il dit qu'il est venu à Caen voir son avocat, ce qui se révélera être un mensonge.

Reconnu coupable

La présidente demande au prévenu pourquoi il utilise une trottinette débridée. Il répond qu'il l'a achetée comme ça. S'il a essayé de s'enfuir, c'était par peur d'aller eu prison à la suite de sa présence illégale sur Caen.

Les deux policiers se sont portés partie civile et leur conseil demande 1 000 € chacun pour préjudice moral et corporel. L'avocat de la défense plaide la relaxe pour les faits de violences. Reconnu coupable pour tout, le prévenu écope d'un total de huit mois de prison avec sursis simple, obligation d'un stage de citoyenneté, 150 € d'amende pour usage de la trottinette débridée. Il devra dédommager le policier blessé de 800 €, 450 € pour l'autre et 800 € de frais d'avocat.