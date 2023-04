Commerce. Poke bowls et pâtisseries : un salon de thé d'un nouveau genre s'installe à Cherbourg

Un endroit unique en son genre. Pauline Jouxtel, travaillant auparavant dans le social, et Alexandre Tanasi, pâtissier, arrivent de Créances pour s'installer en fin d'année 2022 à Cherbourg. Ils souhaitaient ouvrir leur commerce depuis le confinement. L'opportunité a été saisie avec l'ouverture, le 20 janvier dernier, de leur restaurant spécialisé dans le poke bowl et salon de thé Une fève en virée, au n°2 rue Émile-Zola à Cherbourg. Les clients sont invités à un voyage aux quatre coins du monde.

Poke bowl et pâtisseries faites maison

La spécialité de l'établissement, le poke bowl donc, un mets hawaïen, se personnalise aux goûts de chacun : bowl à 9,90 € ou 15,90 €, avec base (riz, quinoa ou pâtes), protéine (poulet, saumon ou thon mariné, ou tofu), fruits et légumes, topping (oignons frits, cacahuètes, noix de cajou…) et sauce. Les dimanches, un brunch à thème "Autour du monde" est aussi proposé sur réservation et le menu y est modifié une fois par mois, après un vote des clients : le mois d'avril sera consacré au Japon. Les étudiants ont aussi leur menu spécial. Tous les jours, des pâtisseries faites maison par Alexandre Tanasi, du café, du thé et du chocolat sont aussi à déguster.

