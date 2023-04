Le Havre. Gérard Duboc, la photo et l'art numérique

Ce Havrais d'origine s'est mis à la peinture adolescent, réalisant quelques expositions locales. La vie faisant, il deviendra informaticien dans le Sud. Mais à la cinquantaine passée, il y a une dizaine d'années, Gérard Duboc revient au Havre et se consacre pleinement à ses premières amours, l'art, se lançant dans l'art numérique. Ses œuvres sont un mélange de photographies et de peintures. "La photo, c'est un peu comme ma terre glaise."

Gérard Duboc voit la photographie, non pas comme la reproduction plus ou moins fidèle de la réalité, mais comme la matière première de ses créations. "Brouiller le réel, mélanger les origines et ne retenir que l'essentiel."

L'artiste s'inspire de Picasso et Andy Warhol. "J'aime changer de style, évoluer. En ce moment, je travaille sur le Pop Art et le Street Art. Mes œuvres sont esthétiques, ce qui n'empêche pas le message. Actuellement, je m'attache beaucoup à l'humain, d'où le nom de ma prochaine exposition 'You Man'."

Il a d'ailleurs créé l'association Cop Mada, il y a dix ans. Elle a permis de construire des puits, une ferme et une école à Madagascar. Actuellement, c'est un dispensaire qui est en train de voir le jour.

Pratique. Gérard Duboc expose du 5 avril au 14 mai à la galerie Agnès Szaboova, rue Émile-Zola au Havre.