Cadeaux. Jouez au Chrono Quiz pour gagner un casque audio Bluetooth et l'intégrale des Black Eyed Peas

Chaque matin, vers 9 h 25, répondez à un maximum de questions en 30 secondes. Si vous êtes la personne qui a donné le plus grand nombre de bonnes réponses à la fin de la semaine, vous gagnez le cadeau !

Cette semaine, remportez un casque audio Bluetooth JBL et l'intégrale des Black Eyed Peas.

Le casque Bluetooth JBL peut être utilisé jusqu'à 55 heures d'autonomie, il est pliable avec réduction du bruit. Gagnez aussi l'intégrale des albums de Black Eyed Peas (en CD) dont le dernier "Elevation" en vinyle. On y retrouve bien évidemment le hit Don't You Worry avec Shakira et David Guetta (#1 de l'airplay et disque d'or en France) ainsi que des collaborations avec Nicky Jam, Ozuna, Nicole Scherzinger et avec Daddy Yankee sur le dernier hit du groupe Baïlar Contigo.

Pour vous inscrire, envoyez le mot QUIZ par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi).

Rendez-vous entre 9 heures et 9 h 30 pour jouer avec Alex et Laure au Chrono Quiz !