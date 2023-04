Cherbourg. La Patte Noire, un nouveau salon de tatouage près du Pont Tournant

Noémie Roue-Lecuyer, alias Muska, 25 ans, et Geoffrey Muscat, alias Geok Grap, 32 ans, ont ouvert leur salon de tatouage La Patte Noire. Les deux jeunes accueillent le public du mardi au samedi, de 10 heures à 18 heures. Les tatouages se font sur rendez-vous. "On voulait quelque chose de différent et surtout à notre image", précise Geoffrey. Ce dernier est spécialisé dans les tatouages géométriques, les mandalas, le style polynésien, et Noémie dans les petits tatouages, l'ornemental, le floral.

Pratique. La Patte Noire, au 29 rue Maréchal-Foch à Cherbourg.