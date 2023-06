Nord-Cotentin. Bien-être animal : avec Sonia Chérif, de l'équithérapie aux massages shiatsu pour les chevaux

Rendez-vous avec Sonia Chérif à Brix, dans cette partie du bourg pleine de charme. Les petites maisons de granit sont ramassées les unes contre les autres, la quiétude baigne dans les rues. "J'aime vivre à Brix, raconte Sonia. Ici, on est près de tout, de Cherbourg, du Val de Saire ou de la côte ouest, c'est facile."

L'amour du cheval

dans sa liberté

Née à Paris, la jeune femme de 38 ans est arrivée dans le Cotentin à l'âge de quatre ans. "Mes grands-parents y vivaient. Je passais souvent mes vacances à Cherbourg avant qu'on y emménage." Ses yeux sourient : "Le Cotentin, pour moi, c'est là où tout a commencé avec les chevaux." Dès l'âge de 6 ans, Sonia apprend à monter. "Je me souviens, je passais mes journées au centre équestre du Douet Picot, à Digosville. Aujourd'hui, j'ai un champ pour mon cheval à Brillevast, là où on aimait se retrouver en famille et se balader dans les petits chemins. Mes repères sont ici, dans le Cotentin. J'ai plaisir à faire du cheval sur ces mêmes sentiers."

Le Cotentin, terre de cheval par excellence, offre ainsi tout un univers des possibles à Sonia. Elle y tisse petit à petit sa propre relation avec cet animal qui la fascine. "Ce que j'aime dans le cheval, c'est le mouvement, la liberté et l'esthétisme dans lesquels il se déplace quand il n'est pas contraint, explique-t-elle. Un jour, à 15 ans, j'ai voulu m'occuper d'un poney qui n'était pas débourré. J'ai senti que le poney était détendu, qu'il était dans un environnement rassurant. Je l'ai monté et tout s'est très bien passé, il m'a acceptée. Ce jour-là, j'ai réalisé que le manège, la selle, tout ce qui soumettait les chevaux, créaient de l'inconfort et qu'il fallait être attentif à l'animal."

De l'équitation

au bien-être animal

Mais la vie éloigne un temps Sonia des chevaux. Étudiante, elle obtient une licence en géographie à Caen. Le Master à Angers ne la convainc pas. "J'avais envie de revenir aux chevaux, mais avec un niveau de galop 7, il fallait que j'aille vers autre chose [le galop 7 est le meilleur niveau que puisse atteindre un cavalier, NDLR]. Alors, j'ai choisi la voie du monitorat." Le Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) en poche, elle enseigne l'équitation à L'Étrier cherbourgeois. "J'y ai travaillé avec plaisir pendant 5 ans, mais je voulais aller encore plus loin." Sonia se forme alors à l'équithérapie puis s'intéresse au shiatsu. "Les formations étaient coûteuses, alors j'ai repris un travail. J'ai intégré Orano en 2017 tout en me formant au shiatsu. En parallèle, je me suis remis le nez dans le travail du cheval, la biomécanique et la relation avec l'animal, explique-t-elle. Ça m'a donné envie d'aider les gens à être en harmonie avec leurs animaux, en comprenant leurs besoins et leurs comportements."

Le projet professionnel de Sonia naît petit à petit. En 2022, elle lance sa micro entreprise, L'Equipaix du Cotentin. "Je propose du coaching aux cavaliers et je donne des massages shiatsu aux animaux et aux personnes. Ce qui me plaît le plus, c'est d'apporter de l'apaisement mental et corporel. Les animaux, et en particulier les chevaux, communiquent les déséquilibres qu'ils ressentent." Et soulager les déséquilibres, Sonia, ça la connaît. Pour vous ou votre animal préféré, dans l'échange et la confiance, elle saura vous accorder écoute et bien-être en toute simplicité.