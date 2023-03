Cadeaux. Partez en séjour au Futuroscope avec Tendance Ouest !

Gagnez votre séjour en famille au Futuroscope, comprenant l'entrée au Parc pour deux jours consécutifs, l'accès au Spectacle Nocturne, une nuit à l'hôtel du Futuroscope avec petits-déjeuners.

Découvrez 40 attractions, dont Chasseurs de Tornades, élue meilleure attraction au monde et dans laquelle vous êtes happé par une tornade époustouflante, Objectif Mars, pour partir à la conquête de l'espace, ou encore L'Extraordinaire Voyage, pour planer comme un oiseau au-dessus des cinq continents et traverser les plus beaux endroits de la planète…

Pour vous inscrire, envoyez FUTUROSCOPE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 31 mars à 8 h 45 avec Alex et Laure dans Normandie Matin.