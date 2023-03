The Voice. L'aventure est finie pour le Havrais Orion

Ce samedi 25 mars, Orion, originaire du Havre, était sur la scène des auditions à l'aveugle de The Voice. Un peu déçu que les quatre coachs ne se soient pas retourné, le guitariste ne se laisse pas abattre et compte bien continuer à travailler pour assouvir sa passion et, pourquoi pas, retenter sa chance pour de futures auditions à l'aveugle.

Accompagné de son collègue au violon, coach sportif également, il nous a livré sa propre version d'Hélène de Roch Voisine. Tendance Ouest a pu discuter avec lui de son ressenti après cette belle expérience.