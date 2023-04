Bonne table à Caen. Direction l'Équateur au restaurant Listo

Cap vers l'Amérique du Sud ! Six ans après Rouen, en Seine-Maritime, le restaurant Listo a ouvert son petit frère à Caen le 25 février dernier. Fabio Sedas Nunes et son équipe proposent des spécialités équatoriennes. "J'ai appris à cuisiner là-bas avec un ami équatorien", explique-t-il. Son objectif ? Transposer le concept en Normandie pour "proposer quelque chose de différent".

Les ceviches, fraîcheur garantie !

Le fast-food des empanadas

À la carte, on y trouve les fameuses empanadas, "une sorte de chausson garni", les ceviches à la crevette ou au poisson, "cuits dans une marinade comme une salade avec beaucoup de jus" servis dans un bol, mais également des bolones. Il s'agit d'une banane plantain cuite avec du fromage et du bacon qui forme une boule de la taille d'une balle de tennis. "En Équateur, ça se mange aussi le matin avec un œuf au plat et un café", nous raconte le chef. Comme je suis venue pour goûter le produit phare, j'opte pour la formule "Combo quito", avec quatre empanadas au choix parmi huit spécialités, une sauce guacamole, une salade et une boisson. Le tout pour 8,90 €. Je choisis les saveurs chèvre miel, poulet, végétarien à l'aubergine et à la feta et végane du moment à base de patate douce. Servies sur une planche, les empanadas ont chacune une forme différente. Commence un jeu très ludique qui consiste à associer la forme avec l'empanada correspondant sur la carte.

Les empanadas ont des formes différentes.

C'est fait, j'ai réussi. Je peux commencer à me régaler ! Je suis rassasiée. Ces petites gourmandises de 10 cm de diamètre sont bien trompeuses. S'il vous reste de la place pour le dessert, Listo propose aussi des empanadas sucrées. Sa spécialité est au chocolat et à la banane mais, en fonction de la saison, vous pourrez goûter celles à la framboise ou à la pâte de goyave. Pour les groupes, il y a aussi des planches à partager de 14 ou 21 empanadas. J'y reviendrai pour goûter les autres spécialités !

Les empanadas en préparation.

Pratique. Listo, 180 rue Saint-Jean à Caen. Ouvert du mardi au samedi, de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 30. Tél. 02 31 52 16 32.