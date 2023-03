Bayeux. Dix chiffres clés sur le festival international du cirque

Le festival international du cirque de Bayeux revient en fanfare ! La première représentation a lieu ce mercredi 22 mars. Présentation en chiffres de cette édition exceptionnelle.

10

C'est le nombre de nationalités différentes représentées lors de cette édition anniversaire : France, Italie, Hongrie, Maroc, Ukraine, Chine, Colombie, etc. Dix, c'est aussi le nombre d'éditions du festival international du cirque de Bayeux.

38

Pendant 2 h 30 de spectacle, 38 artistes différents vont se succéder sur la piste. Les organisateurs ont fait le choix de s'attirer la crème du cirque mondial. "On a les plus grands noms des meilleures disciplines", assure Arnaud Tanquerel, président de l'association. Par exemple, le duo ukrainien Gémini, en cerceau aérien, a été finaliste de l'émission La France a un incroyable talent, ou encore Les frères Messoudi, "des vedettes du cirque à la télévision", promettent un show spectaculaire. "On n'a jamais eu une telle qualité artistique à Bayeux depuis le début du festival."

12

En une semaine de festival, les organisateurs proposent 12 représentations. La capacité du chapiteau est de 1 600 places. En 2005, lors de la première édition, il y avait trois séances. Une séance supplémentaire avait été ajoutée en dernière minute. La capacité maximum était de 1 200 places.

7

Ils sont les hommes de l'ombre. Sept garçons de piste assurent l'installation et le démontage des décors entre les spectacles. Tendance Ouest en a rencontré trois : Lilian Mallejac, Jérémy Delafontaine et Logan Le Roux.

Vous pouvez écouter le podcast ici :

*

Sept, c'est aussi le nombre de musiciens qui composent l'orchestre. Une chanteuse, en plus, complète le groupe.

122

La réussite de l'événement dépend de l'engagement d'un total de 122 bénévoles. Par jour, cela mobilise environ 80 personnes. "En dessous, on ne peut pas faire tourner le spectacle", explique Arnaud Tanquerel. À ses débuts, en 2005, le festival comptait sur 20 bénévoles.

65

Elisabeth Martin-Chabot permet aux malvoyants de suivre le spectacle du cirque par audiodescription. Pour dix numéros, cela nécessite 65 heures de travail. "Une minute de spectacle correspond à une heure d'écriture", explique-t-elle. Un vrai travail d'orfèvre !

170

À l'école de cirque André Hébert de Bayeux, environ 170 enfants et adultes viennent pratiquer les arts du cirque. La structure propose une vingtaine de créneaux hebdomadaires à partir de 4 ans.

1 210

Cette année, le festival international du cirque a décidé de lancer un abécédaire autour de la thématique du cirque avec les écoles de Bayeux Intercom. Au total, 1 210 élèves de maternelle et de primaire de 54 classes ont été concernés.

450 000

En 2023, le budget de l'association est de plus de 450 000 €. "Les recettes reposent à 55 % sur les recettes de billetterie", précise Arnaud Tanquerel. À ses débuts, en 2003, l'association présentait un budget de 340 000 €.

17 500

Le festival espère dépasser les 17 500 spectateurs, fréquentation record atteinte lors de la dernière édition, en 2022. Leur objectif ? Atteindre les 18 000. "Il n'y a pas beaucoup d'événements dans la région qui font plus d'entrées payantes que d'habitants", sourit Arnaud Tanquerel. Dans le détail, 15 à 20 % de la clientèle vient de la Manche et 10 à 15 % des spectateurs ne sont pas normands.