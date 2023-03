Drogue. Cocaïne, cannabis : grosse saisie pour la gendarmerie

C'est un coup de filet conséquent. Mardi 21 mars, la gendarmerie de l'Eure a annoncé la découverte d'une grande quantité de drogue mais aussi d'un petit réseau de trafiquants et de consommateurs dans les secteurs de Vernon et Sainte-Geneviève-lès-Gasny.

Trafic de cocaïne

Ce sont des "mouvements suspects" qui ont mis la puce à l'oreille des gendarmes de la brigade de Vexin-sur-Epte, retrace la gendarmerie, qui poursuit : "L'analyse des renseignements recueillis permet de mettre à jour un trafic de cocaïne. Trois trafiquants sont identifiés ainsi que de nombreux consommateurs sur le secteur de Gasny et de Vernon par la brigade de recherches des Andelys."

Une opération est déclenchée le mardi 14 mars dernier dès 6 h du matin par la gendarmerie des Andelys, mobilisant "une quarantaine de gendarmes". Au total, plus d'un demi-kilo de cocaïne et de résine de cannabis "ainsi que de fortes sommes d'argent" en liquide sont découverts lors des perquisitions. Par ailleurs, la police a aussi démantelé une chambre de culture, saisi plusieurs téléphones, et détruit plusieurs pieds de cannabis.

Les mis en cause, après leur garde à vue ont été déférés en comparution immédiate au tribunal judiciaire d'Évreux et condamnés à des peines de prison allant "de 4 mois à 2 ans selon leur implication dans le trafic".