Seine-Maritime. Alerte météo : le département placé en vigilance jaune vagues-submersion

Mercredi 22 mars et jeudi 23 mars, le département de la Seine-Maritime est placé en vigilance jaune vagues submersion. L'alerte débute le mercredi à 21 heures et se poursuit toute la journée suivante.

"Les très fortes vagues prévues au large auront des conséquences au niveau du rivage : de fortes vagues déferlant sur le littoral et des projections de galets et de macrodéchets", avertit le ministère de l'Intérieur. La prudence est donc de mise en bord de mer, où il faut éviter de circuler à pied ou en voiture. "Si nécessaire, circulez avec précaution en limitant votre vitesse et ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées", recommande le gouvernement.