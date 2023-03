Saint-Lô. La fête du jardin revient pour une deuxième édition au haras national

La grande exposition florale et de décoration de jardin "Rotary fête du jardin" revient pour une deuxième édition, samedi 25 et dimanche 26, au haras de Saint-Lô. Plantes, aménagement et mobilier de jardin, et outillage seront proposés à la vente. Des conférences et des animations horticoles sont également au programme, tout comme des démonstrations florales. Les saveurs du terroir seront aussi mises à l'honneur lors de l'événement organisé par le Rotary club de Saint-Lô.

Un apéro concert le samedi

Le samedi, à 18 heures, un apéro concert sera organisé avec le groupe "Long Avenue". Les écoles de Saint-Lô ont également participé à l'organisation de cette fête avec un concours de fabrication de nichoirs pour les enfants des petites, moyennes et grandes sections, et CP. Une restauration avec des grillades et des pâtisseries sera aussi proposée.

En 2022, le Rotary club avait récolté 11 000 € lors de la première édition de l'événement. Il avait intégralement reversé cet argent à des associations ou structures en lien avec l'Ukraine ou l'Ehpad Anne-Leroy de Saint-Lô.

Pratique. Tarif : 5 € les deux jours. Gratuit pour les moins de 16 ans.