Sud-Manche. Incendie dans une menuiserie : d'importants moyens de secours engagés

Les pompiers de cinq centres de secours du sud-Manche ont été appelés mardi 21 mars, vers 11 h 30, pour un incendie qui a pris dans le silo de sciure de bois d'une menuiserie route de Juvigny, à Grandparigny, près de Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Au total, 22 sapeurs-pompiers, des centres de Granville, Avranches, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Juvigny et Barenton, ont été engagés, avec deux fourgons incendies, une grande échelle, un fourgon porteur d'eau, une ambulance, un infirmier et un véhicule de commandement. Les soldats du feu ont éteint l'incendie, avant de réaliser une reconnaissance du lieu et de déblayer les dégâts.