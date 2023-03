Festival. Cabourg, Mon Amour dévoile ses premiers noms

Ils auront les pieds dans le sable du 30 juin au 2 juillet. Le festival Cabourg, Mon Amour, qui se déroule sur la plage de Cap Cabourg, a présenté ses premiers noms ce mardi 21 mars.

Zaoui sera notamment à retrouver, lui que vous avez déjà pu apercevoir sur la scène d'un Tendance Session. H JeuneCrack, Charlotte Fever, Charlie Faron, Hélène Sio, Napkey, Please, Own, Nina et Jadanaë font aussi partie de la programmation du festival.

Plusieurs DJ sets sont également programmés pour assurer la fête au bord de l'eau : Belaria, Tour Maubourg, Mira Lo et Serge sont annoncés.

D'autres noms seront ajoutés prochainement à cette 9e édition du festival. Vous pouvez déjà vous procurer les billets ici.