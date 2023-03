Caen. Succès fou pour le premier concours de pétanque avec des moufles

"Tu tires ou tu pointes ?" On pourrait croire à un simple concours de pétanque, place République à Caen, ce samedi 18 mars. Cependant, il y a une exception : tous les participants des 38 triplettes devaient jouer avec des moufles.

Près de 80 participants

"Je cherche à m'amuser tout en gardant le côté compétition. D'ailleurs, nous avons remporté la première partie 13-0", confie Erevan Mesnil, membre des "3 moufletaires", nom choisi pour l'occasion. Derrière le micro, Pierre Salzmann-Crochet, speaker bien connu des Caennais au CBC et à l'USO Mondeville, animait cette journée. "Les Vitrines de Caen m'ont contacté et j'étais disponible ce jour-là. J'ai tout de suite dit oui. L'événement est un mélange de convivialité et de loufoque, ce qui me correspond bien", s'amuse-t-il.

Pierre Delarue, chef de projet des Vitrines de Caen, nous confie : "Nous avons voulu faire le buzz. Nous sommes contents que les gens aient répondu présent et qu'ils s'amusent. Au vu du succès, il y aura certainement une deuxième édition." Rendez-vous en 2024 !